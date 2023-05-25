Праздник Вознесения Господня отмечают православные христиане 25 мая: традиции и обычаи этого дня

Православные христиане 25 мая отмечают Вознесение Господне, один из 12 главных церковных праздников. Издание «Газета.ру» рассказало историю этого торжества.
Этот праздник традиционно приходится на 40-й день после Пасхи. В соответствии с Новым Заветом, Иисус Христос после своего воскресения еще 40 дней находился на Земле, являясь своим ученикам и апостолам и наставляя их в вере.
В День Вознесения Господня, Христос вывел своих учеников на гору Елеон в Вифанию и, подняв руки, благословил их, а затем вознесся на небо. Он повелел апостолам не покидать Иерусалим, пока они не получат духовную силу — дар Святого Духа. Этот дар они получили в День Святой Троицы, на 50-й день после Пасхи, после чего они смогли идти проповедовать Евангелие по всему миру.
Праздник Вознесения Господня символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом после его распятия и воскресения. Верующим он напоминает, что жизнь человека не заканчивается его смертью, а продолжается вечно в «небесном отечестве» — в «Царстве небесном», согласно Евангелию.
Ранее православные встретили День Николая Чудотворца. В этот праздник не стоит испытывать негативные эмоции, ссориться или спорить с окружающими.