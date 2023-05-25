Праздник Вознесения Господня отмечают православные христиане 25 мая: традиции и обычаи этого дня

В День Вознесения Господня, Христос вывел своих учеников на гору Елеон в Вифанию и, подняв руки, благословил их, а затем вознесся на небо. Он повелел апостолам не покидать Иерусалим, пока они не получат духовную силу — дар Святого Духа. Этот дар они получили в День Святой Троицы, на 50-й день после Пасхи, после чего они смогли идти проповедовать Евангелие по всему миру.