NYT: Атака на Кремль была организована спецслужбами Украины без участия Зеленского

Издание The New York Times сообщило о том, кто вероятнее всего мог атаковать Кремль с помощью беспилотников. Одна из первоначальных теорий оказалась неактуальной.
Изначально представители правительства США предполагали, что Москва самостоятельно организовала нападение на Кремль в начале мая, чтобы назвать это причиной для эскалации конфликта. Однако позже от этой теории отказались.
На данный момент самой вероятной теорией является то, что украинские спецслужбы организовали нападение с помощью беспилотников, но при этом сам президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о планировавшейся атаке, информирует СМИ.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников на Кремль запланированной операцией США. По его словам, Вашингтон одобрил это нападение, а Киев самостоятельно выбрал метод.