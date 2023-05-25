Представитель МВД РФ Ирина Волк: Почти два миллиона школьников России отпраздновали последний звонок

Посвященные окончанию учебного года мероприятия начались в школах России еще с 16 мая. Около 28 тысяч образовательных учреждений уже отметили последний звонок. Волк добавила, что во время проведения праздников правопорядок охраняли свыше 58 сотрудников полиции, также к обеспечению безопасности привлекались представители ЧОПов, народные дружины и Росгвардия. Закончатся праздничные мероприятия второго июня.