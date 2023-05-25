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Представитель МВД РФ Ирина Волк: Почти два миллиона школьников России отпраздновали последний звонок

Общество
Представитель МВД РФ Ирина Волк: Почти два миллиона школьников России отпраздновали последний звонок

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что свыше 1,8 миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Посвященные окончанию учебного года мероприятия начались в школах России еще с 16 мая. Около 28 тысяч образовательных учреждений уже отметили последний звонок. Волк добавила, что во время проведения праздников правопорядок охраняли свыше 58 сотрудников полиции, также к обеспечению безопасности привлекались представители ЧОПов, народные дружины и Росгвардия. Закончатся праздничные мероприятия второго июня.

Ранее сообщалось, что школьники в Уфе украли памятник клещу Валере. Металлическая статуэтка простояла на улице города более двух с половиной лет.
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