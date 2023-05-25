Сибиряк Николай Сундуков впервые за 33 года пойдет в школу

33-летний житель города Кемерово Николай Сундуков сообщил о своем намерении первый раз пойти в школу.
Как уточняет Telegram-канал SHOT, мужчина не умеет ни читать, ни писать, ведь его приемная семья отказалась оформлять его в учебное учреждение. Сбежав от них в 15 лет, он начал жить самостоятельно, неофициально работая.
На данный момент Сундуков является отцом двух детей и находится в гражданском браке. Раньше, по его словам, заниматься восстановлением всех необходимых документов ему было попросту некогда, ведь все время уходило на обеспечение семьи.
Сейчас он планирует пойти в паспортный стол, чтобы восстановить паспорт и вписать свое имя в свидетельство о браке и о рождении детей, а также пойти в вечернюю школу и освоить какую-нибудь специальность.
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