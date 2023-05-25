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«Это станет поражением для Турции»: Оппозиция заявила о последствиях строительства газопровода с Россией

Политика
«Это станет поражением для Турции»: Оппозиция заявила о последствиях строительства газопровода с Россией

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу рассказал о «поражении» Анкары в случае, если действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган достигнет соглашений с Россией, а газовый хаб между странами начнет работу.

Сейчас Турция зависима от России на 30-40% в энергетическом плане, но после того, как Москва и Анкара создадут совместный газовый хаб, эта зависимость поднимется до 80%, что станет «поражением» и «капитуляцией» для Турции, заявил Кылычдароглу.

Однако он отметил, что ни в коем случае не выступает против хороших отношений двух стран, а скорее поддерживает их.

Ранее сообщалось, что Кылычдароглу призвал Россию не пытаться вмешиваться в президентские выборы Турции, так как это нарушит дружественные отношения Москвы и Анкары. Он добавил, что раньше Россия уже пыталась фальсифицировать выборы в Турции.
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