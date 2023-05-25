«Это станет поражением для Турции»: Оппозиция заявила о последствиях строительства газопровода с Россией

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу рассказал о «поражении» Анкары в случае, если действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган достигнет соглашений с Россией, а газовый хаб между странами начнет работу.
Сейчас Турция зависима от России на 30-40% в энергетическом плане, но после того, как Москва и Анкара создадут совместный газовый хаб, эта зависимость поднимется до 80%, что станет «поражением» и «капитуляцией» для Турции, заявил Кылычдароглу.
Однако он отметил, что ни в коем случае не выступает против хороших отношений двух стран, а скорее поддерживает их.
Ранее сообщалось, что Кылычдароглу призвал Россию не пытаться вмешиваться в президентские выборы Турции, так как это нарушит дружественные отношения Москвы и Анкары. Он добавил, что раньше Россия уже пыталась фальсифицировать выборы в Турции.