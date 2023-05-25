«Это станет поражением для Турции»: Оппозиция заявила о последствиях строительства газопровода с Россией

Сейчас Турция зависима от России на 30-40% в энергетическом плане, но после того, как Москва и Анкара создадут совместный газовый хаб, эта зависимость поднимется до 80%, что станет «поражением» и «капитуляцией» для Турции, заявил Кылычдароглу.