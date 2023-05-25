На подмосковном рынке в Одинцово начался крупный пожар

В подмосковном Одинцово начался пожар на рынке, его площадь более 500 квадратных метров.
Как сообщает Telegram-канал МЧС России, пожар произошел на улице Внуковская. Пламя охватило множество торговых павильонов. В ликвидации огня принимает участие более 85 человек и 27 единиц спасательной техники. Согласно поступившей информации пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее стало известно, что пожар в многоэтажном здании в Краснодаре спровоцировал взрыв газа. Пострадавших в результате инцидента не выявлено.