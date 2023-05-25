Саммит G7: «альянс демократий» на фоне сдачи Артемовска и возможного дефолта США

Так что озвученная Байденом и Йеллен угроза дефолта США — лишь верхушка того айсберга, на который уже наткнулся посреди лесостепей Украины «Титаник» коллективного Запада. На его верхних палубах — таких, как саммит G7, — еще играет (и все громче) оптимистическая музыка, но машинное отделение уже заливает через гигантские долговые пробоины. В результате реальная мощность западной экономики падает (рецессия официально пока всеми возможными способами отрицается, но по факту она уже в самом разгаре), соответственно — снижается диапазон возможностей «альянса демократий» в конфликте с Россией и Китаем. И это уже не секрет для всего мира — что подтвердила и программа саммита «Большой семерки», и список приглашенных гостей, призванный продемонстрировать ее приверженность принципам демократии и равноправия между всеми участниками: от США до островов Кука.