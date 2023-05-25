Саммит G7: «альянс демократий» на фоне сдачи Артемовска и возможного дефолта США

19-21 мая в японской Хиросиме — месте, которое навсегда связано с первым боевым применением ядерного оружия, прошёл саммит политических лидеров стран «Большой семерки»: США, Великобритании, Франции, Японии, Германии, Италии и Канады, — традиционных лидеров коллективного Запада, а также примкнувших к ним двух представителей Евросоюза.
В центре внимания участников были, естественно, проблемы противостояния «альянса демократий» России и Китаю. Что подтверждалось и программой саммита и списком приглашенных гостей: в их числе оказались лидеры Австралии, Вьетнама, Индии, Кореи и Украины, а также президент Коморских островов и премьер-министр островов Кука. Никто из них от приглашения не отказался.
Иной вопрос, что президент США сократил не только маршрут своей тихоокеанской поездки за счет посещений Папуа—Новой Гвинеи с Австралией, но и Страну восходящего солнца покинул на сутки раньше официального завершения саммита G7 — из-за чего итоговое коммюнике данного мероприятия тоже появилось на сутки раньше — официально причиной таких изменений была названа необходимость переговоров о повышении потолка федерального долга Соединенных Штатов. И эта мелкая деталь лучше всего подчеркивает тот факт, что у «альянса демократий» в его нынешнем состоянии амбиции совсем не соответствуют амуниции. Впрочем, и поражение российскими ракетами ЗРК Patriot в Киеве — тоже. А уж объявленное в тот же день 20 мая взятие российскими силами Артемовска при полном отсутствии каких-либо признаков «контрнаступа» ВСУ стало своего рода «вишенкой на торте», поданном к столу «Большой семерки».
В громких и, скорее всего, заранее согласованных заявлениях участников саммита, направленных против «стратегических противников» недостатка не было: по-прежнему обещали «поддерживать Украину столько, сколько понадобится», «лишить Россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, поддерживающих ее военную машину», «снизить чрезмерную зависимость от КНР в критически важных цепочках поставок» и так далее, но слова словами, а дела делами — перетащить на свою сторону Индию по Украине и добиться формирования антикитайского фронта с участием стран ЕС в рамках G7 не удалось.
То есть в целом баланс сил в глобальной гибридной войне «альянса демократий» против российской и китайской «автократий» принципиально остался прежним, а в такой конфигурации, как показали все прошедшие 15 месяцев боевых действий, рассчитывать на конечный успех США и их союзникам не приходится — несмотря на всё новые и новые поставки вооружений киевскому режиму, ужесточение и расширение санкций, а также другие попытки дестабилизировать ситуацию внутри РФ и КНР или в непосредственной близости от их границ.
Более того, подобная стратегия вызывает совершенно определенную и предсказуемую реакцию не только со стороны Москвы и Пекина, укрепляющих своё стратегическое взаимодействие, но и со стороны остального мира — свидетельством тому заявленное тридцатью государствами мира желание вступить в ШОС и БРИКС, проведение саммита КНР—Центральная Азия, успешные визиты премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР, вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Кубу, заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева во Вьетнам и Лаос, а также главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Иран, не говоря уже о набирающем силу процессе дедолларизации мировой экономики и торговли, о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+, реализации таких проектов, как логистический коридор «Север—Юг» или создание «призрачного флота» для экспорта российского черного золота вне и помимо установленного США и их союзниками «потолка цен».
Так что озвученная Байденом и Йеллен угроза дефолта США — лишь верхушка того айсберга, на который уже наткнулся посреди лесостепей Украины «Титаник» коллективного Запада. На его верхних палубах — таких, как саммит G7, — еще играет (и все громче) оптимистическая музыка, но машинное отделение уже заливает через гигантские долговые пробоины. В результате реальная мощность западной экономики падает (рецессия официально пока всеми возможными способами отрицается, но по факту она уже в самом разгаре), соответственно — снижается диапазон возможностей «альянса демократий» в конфликте с Россией и Китаем. И это уже не секрет для всего мира — что подтвердила и программа саммита «Большой семерки», и список приглашенных гостей, призванный продемонстрировать ее приверженность принципам демократии и равноправия между всеми участниками: от США до островов Кука.
Александр МАСЛОВ