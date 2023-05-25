Педиатр Тур рассказала о причинах болезненности детей

Согласно мнению врача-педиатра, психолога и психосоматолога Екатерины Тур, частая заболеваемость у детей не всегда связана со слабым иммунитетом или другими проблемами со здоровьем. Об этом сообщает издание «Газета.ру».
В некоторых случаях причина может быть обусловлена психосоматикой, включая тревогу, стресс, эмоциональное перенапряжение, нарушенную безопасность дома и негативный детский опыт. Эксперт отмечает, что родители могут быть причиной стресса у детей, в том числе по причине излишней тревожности и гиперопеки, а также если они устанавливают множество требований и запретов.
Кроме того, негативный детский опыт, такой как неблагополучная обстановка дома, потеря родителя, систематические крики и жестокие наказания, могут привести к детской травме, которая в свою очередь станет причиной частых заболеваний.
Ранее онколог Иван Карасев сообщил, что повышение температуры без признаков простуды может быть симптомом онкологии. Кроме того, о развитии раковых заболеваний может свидетельствовать резкое снижение веса.