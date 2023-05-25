Педиатр Тур рассказала о причинах болезненности детей

В некоторых случаях причина может быть обусловлена психосоматикой, включая тревогу, стресс, эмоциональное перенапряжение, нарушенную безопасность дома и негативный детский опыт. Эксперт отмечает, что родители могут быть причиной стресса у детей, в том числе по причине излишней тревожности и гиперопеки, а также если они устанавливают множество требований и запретов.