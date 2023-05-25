Любовницу российского миллиардера Гришина обвинили в краже денег

Любовницу долларового миллиардера из России и совладельца коммерческого банка «РосЕвроБанк» Сергея Гришина обвинили в краже на сумму больше миллиона долларов.
Как сообщает сайт РЕН ТВ, девушку обвиняет бывшая жена покойного. Она утверждает, что в момент нахождения мужчины в больнице, любовница выкрала из сейфа в квартире Гришина миллион долларов и украшения, таким образом лишив дочь миллиардера части наследства.
Бывшая жена бизнесмена подала в полицию заявление о краже. Идет разбирательство.
Ранее стало известно, что Сергей Гришин оказался в реанимации с сепсисом. Поступил в больницу совладелец крупного банка в крайне тяжелом состоянии, с выявленым нарушением мозгового кровообращения.