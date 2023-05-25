Любовницу российского миллиардера Гришина обвинили в краже денег

Как сообщает сайт РЕН ТВ, девушку обвиняет бывшая жена покойного. Она утверждает, что в момент нахождения мужчины в больнице, любовница выкрала из сейфа в квартире Гришина миллион долларов и украшения, таким образом лишив дочь миллиардера части наследства.