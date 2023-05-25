Президент Украины Владимир Зеленский назвал истребители F-16 для ВСУ сигналом о проигрыше России

Киев продолжает работать со своими союзниками для того, чтобы добиться передачи истребителей F-16 для ВСУ. Когда Украина сможет получить первую партию этих самолетов, то это станет мощным сигналом для России, который будет гласить, что Москва с каждым днем становится все «слабее и изолированнее», написал Зеленский.