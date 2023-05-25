Президент Украины Владимир Зеленский назвал истребители F-16 для ВСУ сигналом о проигрыше России

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, каким посылом станут для России западные истребители F-16, отправленные вооруженным силам Украины (ВСУ).
Киев продолжает работать со своими союзниками для того, чтобы добиться передачи истребителей F-16 для ВСУ. Когда Украина сможет получить первую партию этих самолетов, то это станет мощным сигналом для России, который будет гласить, что Москва с каждым днем становится все «слабее и изолированнее», написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможную передачу Украине истребителей F-16 со стороны западных союзников. По его словам, эта и другая техника является законной целью для вооруженных сил России. Он отметил, что поставки этих самолетов станут еще одним шагом к эскалации конфликта.