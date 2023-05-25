Пожилой житель Чехии побил мировой рекорд по стоянию в планке

53-летний житель Чехии Йозеф Шалек побил мировой рекорд по стоянию в планке простояв в общей сложности девять с половиной часов.
Практически все это время мужчина улыбался и шутил с публикой и не подавал симптомов усталости, сообщает сайт РЕН ТВ.
Достичь такой физической подготовки он смог относительно не так давно, бросив все свои вредные привычки и начав активно заниматься спортом пять лет назад. Простояв рекордное время, мужчина смог сам встать и уйти со сцены.
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