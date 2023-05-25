Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не станет новым генсеком НАТО

Информация о том, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен сможет занять пост генерального секретаря НАТО, не соответствует действительности.
Фредериксен опровергла новости о том, что она станет новым генсеком Североатлантического альянса. Об этом заявила сама премьер-министр, несмотря на то, что издание Politico назвало ее главным кандидатом на эту должность, так как страны НАТО хотят видеть на этой должности человека, руководящего страной.
Ранее сообщалось, что действующий генсек военного блока Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью текущего года. Он выразил уверенность в том, что в НАТО смогут найти «достойного человека» на его должность.