Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не станет новым генсеком НАТО

Фредериксен опровергла новости о том, что она станет новым генсеком Североатлантического альянса. Об этом заявила сама премьер-министр, несмотря на то, что издание Politico назвало ее главным кандидатом на эту должность, так как страны НАТО хотят видеть на этой должности человека, руководящего страной.