Глава Флориды Рон Десантис выдвинул кандидатуру на выборы президента США

Общественность ожидает в ближайшее время от Десантиса официального объявления о намерении стать кандидатом на выборах главы американского государства. Политика называют главным конкурентом бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за кандидатуру на президентских выборах от Республиканцев, – пишет «РИА Новости».