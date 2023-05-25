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Глава Флориды Рон Десантис выдвинул кандидатуру на выборы президента США

Общество
Глава Флориды Рон Десантис выдвинул кандидатуру на выборы президента США

Комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов Америки отправил заявку в американский избирком. Об этом пишет официальный сайт Федеральной избирательной комиссии США.

Общественность ожидает в ближайшее время от Десантиса официального объявления о намерении стать кандидатом на выборах главы американского государства. Политика называют главным конкурентом бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за кандидатуру на президентских выборах от Республиканцев, – пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил «недостаточное» стремление страны стать частью ЕС «большим уровнем ее развития», чем у Украины и Молдавии. Политик также выразил недовольство призывами киевского режима открыть второй фронт в Грузии.
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