Комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов Америки отправил заявку в американский избирком. Об этом пишет официальный сайт Федеральной избирательной комиссии США.
Общественность ожидает в ближайшее время от Десантиса официального объявления о намерении стать кандидатом на выборах главы американского государства. Политика называют главным конкурентом бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за кандидатуру на президентских выборах от Республиканцев, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил «недостаточное» стремление страны стать частью ЕС «большим уровнем ее развития», чем у Украины и Молдавии. Политик также выразил недовольство призывами киевского режима открыть второй фронт в Грузии.