Жители Курской области получили фейковые сообщения об эвакуации

Известно, что информацию об экстренной эвакуации неизвестные отправляли в личные сообщения горожан с аккаунта, якобы принадлежащего МЧС России. В разосланном письме утверждалось, что администрация города призывает жителей улиц Черняховского, Харьковская и Резиновая незамедлительно покинуть свои дома и направиться ко Дворцу молодежи с документами. Предполагается, что данная рассылка была осуществлена украинским ЦИПсО.