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Жители Курской области получили фейковые сообщения об эвакуации

Происшествия
Жители Курской области получили фейковые сообщения об эвакуации

Согласно информации, полученной от правительства Курской области, сообщение о предстоящей эвакуации жителей трех улиц в Курске не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал «Курская область».

Известно, что информацию об экстренной эвакуации неизвестные отправляли в личные сообщения горожан с аккаунта, якобы принадлежащего МЧС России. В разосланном письме утверждалось, что администрация города призывает жителей улиц Черняховского, Харьковская и Резиновая незамедлительно покинуть свои дома и направиться ко Дворцу молодежи с документами. Предполагается, что данная рассылка была осуществлена украинским ЦИПсО.

«Очередная дезинформация от украинских спецслужб», — сообщает официальный Telegram-канал правительства Курской области.

Ранее власти Сумской области Украины объявили эвакуацию в нескольких приграничных населенных пунктах. В частности, речь шла о нескольких населенных пунктах Ахтырского района.
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