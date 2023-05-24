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Норвежский министр обороны поддержал обучение украинцев пилотированию F-16

Политика
Норвежский министр обороны поддержал обучение украинцев пилотированию F-16

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил о том, что поддерживает обучение украинских солдат пилотированию американскими истребителями четвертого поколения F-16.

Как сообщает сайт РИА Новости, использование Норвегией самолетов данного типа прекратилось еще в 2022 году, а на замену были приняты истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

«Норвегия рассмотрит различные способы внести свой вклад в обучение украинского персонала на истребителе F-16», - заявил министр.

Обучение украинских пилотов на управление новым типом самолета уже проходит на территории Польши и получает поддержку со стороны нескольких стран Скандинавии.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал F-16 «законной целью», в случае их поставок украинской стороне.
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