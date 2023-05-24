Норвежский министр обороны поддержал обучение украинцев пилотированию F-16

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил о том, что поддерживает обучение украинских солдат пилотированию американскими истребителями четвертого поколения F-16.
Как сообщает сайт РИА Новости, использование Норвегией самолетов данного типа прекратилось еще в 2022 году, а на замену были приняты истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.
«Норвегия рассмотрит различные способы внести свой вклад в обучение украинского персонала на истребителе F-16», - заявил министр.
Обучение украинских пилотов на управление новым типом самолета уже проходит на территории Польши и получает поддержку со стороны нескольких стран Скандинавии.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал F-16 «законной целью», в случае их поставок украинской стороне.