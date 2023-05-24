Белый дом: Власти не готовы объявить дефолт в США в ближайшее время

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможное объявление дефолта в США.
На данный момент президент США Джо Байден продолжает переговоры с Конгрессом касательно текущей ситуации с растущим госдолгом страны, способным привести к дефолту в Штатах в ближайшее время. Переговоры продолжаются в стабильном темпе и уже демонстрируют свою продуктивность, заявила Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме. Она отметила, что по итогу обе стороны пришли к выводу, что в ближайшее время в стране не будет объявлен дефолт.
Ранее сообщалось, что представитель Конгресса Кевин Маккарти, принимающий участие в переговорах с Байденом, заявил об отсутствии договоренности между сторонами касательно решения ситуации с дефолтом в стране. Однако он добавил, что власти стремятся найти способ предотвращения этой ситуации.