Белый дом: Власти не готовы объявить дефолт в США в ближайшее время

На данный момент президент США Джо Байден продолжает переговоры с Конгрессом касательно текущей ситуации с растущим госдолгом страны, способным привести к дефолту в Штатах в ближайшее время. Переговоры продолжаются в стабильном темпе и уже демонстрируют свою продуктивность, заявила Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме. Она отметила, что по итогу обе стороны пришли к выводу, что в ближайшее время в стране не будет объявлен дефолт.