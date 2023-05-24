РПЦ: Переход ПЦУ на новоюлианский календарь укрепит УПЦ

Это решение не должно вызвать ожидаемого раскола среди сторонников канонической украинской православной церкви и подвижников ПЦУ. Не исключено, что переход на новоюлианский календарь обеспечит объединение представителей УПЦ вокруг своей церкви и Киево-Печерской лавры, приводят слова Гана РИА новости.