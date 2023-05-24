РПЦ: Переход ПЦУ на новоюлианский календарь укрепит УПЦ

Представитель Архиерейского синода Русской Православной зарубежной Церкви протоиерей Серафим Ган прокомментировал решение раскольнической Православной церкви Украины перейти на новоюлианский календарь.
Это решение не должно вызвать ожидаемого раскола среди сторонников канонической украинской православной церкви и подвижников ПЦУ. Не исключено, что переход на новоюлианский календарь обеспечит объединение представителей УПЦ вокруг своей церкви и Киево-Печерской лавры, приводят слова Гана РИА новости.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ПЦУ «безумием» и «вакханалией». Он также предположил, что после этого представители раскольнической церкви решат заменить украинский язык на английский.