Ведущий заявил, что Украина и Молдова имеют амбиции на вступление в ЕС, в то время как Грузия не проявляет подобного желания. В ответ на это замечание, премьер-министр Гарибашвили отметил, что хотя Грузия не может сравниться с Молдовой и Украиной по уровню стремления к вступлению в ЕС, она все же значительно более развита. Он также выразил свое недовольство тем, что Киев неоднократно требовал открыть второй фронт в Грузии, добавив, что «для нас было уже достаточно войн».