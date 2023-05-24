Премьер-министр Грузии Гарибашвили отказался открывать второй фронт против России

Ведущий экономического форума в Катаре обратился с претензией к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили из-за нежелания присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом сообщает издание «Радио Sputnik».
Ведущий заявил, что Украина и Молдова имеют амбиции на вступление в ЕС, в то время как Грузия не проявляет подобного желания. В ответ на это замечание, премьер-министр Гарибашвили отметил, что хотя Грузия не может сравниться с Молдовой и Украиной по уровню стремления к вступлению в ЕС, она все же значительно более развита. Он также выразил свое недовольство тем, что Киев неоднократно требовал открыть второй фронт в Грузии, добавив, что «для нас было уже достаточно войн».
Ранее Гарибашвили сообщал, что Тбилиси не будет вводить санкции в отношении РФ. Он отметил, что такая мера оказала бы негативное влияние на экономику Грузии.