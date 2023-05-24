Bild: НАТО проведет самые масштабные учения ВВС, чтобы послать особый сигнал лидеру РФ Владимиру Путину

Бундесвер ведет подготовку к самым крупным военно-воздушным учениям НАТО за всю историю. В маневрах «Воздушный защитник» с 12 по 23 июня примут участие 25 государств. Об этом пишет информационное издание Bild.
Планирование учений проводится с 2018 года. Маневрами альянс хочет послать сигнал другим государствам: «в случае нападения страна сможет защитить себя», в течение нескольких часов НАТО сможет объединить свои силы. При этом адресат такого заявления указан не был, однако издание предполагает, что сигнал направлен в адрес Москвы и президента России Владимира Путина.
«К кому обращается этот политический сигнал о проведении оборонительных учений, ясно: к России и президенту Владимиру Путину», – пишет Bild.
В учениях примут участие десять тысяч военнослужащих и 240 самолетов. Обучение будет включать оборону и эвакуацию городов, а также отражение ударов БПЛА. Маневры будут проводиться только в дневное время над Северным морем.
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