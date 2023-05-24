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Ранее осужденным водителям общественного транспорта разрешат работать только до 1 сентября

Общество
Ранее осужденным водителям общественного транспорта разрешат работать только до 1 сентября

Заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного Наталья Рябова заявила, что водители общественного транспорта, в частности маршруток и такси, должны будут предоставить работодателям справки о несудимости до 1 сентября 2023 года.

Как сообщает сайт ТАСС, участвовать в перевозке пассажиров с 1 марта этого года не имеют права сотрудники компаний с судимостью за убийство, грабеж, разбой, причинение тяжких телесных травм, сексуальные преступления и более тяжкие. Запрет касается всех граждан из ЕАЭС.

«Если работник не представит документ, его следует уволить в связи с ограничениями на занятие определенными видами труда», - подчеркнула Рябова.

Ранее Госдума одобрила законопроект, обязывающий страховать пассажиров такси на 2 млн рублей.
закон общественный транспорт такси
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