Ранее осужденным водителям общественного транспорта разрешат работать только до 1 сентября

Как сообщает сайт ТАСС, участвовать в перевозке пассажиров с 1 марта этого года не имеют права сотрудники компаний с судимостью за убийство, грабеж, разбой, причинение тяжких телесных травм, сексуальные преступления и более тяжкие. Запрет касается всех граждан из ЕАЭС.