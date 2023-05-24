«Маскарад окончен»: В Совфеде заявили об окончании документа НАТО и стран Варшавского договора об ограничении вооружения

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал о прекращении действия документа, который регулировал ограничение вооружения по линии соприкосновения стран НАТО и Варшавского договора.
Денонсация этого договора стала необходимой мерой в связи с расширением НАТО и вступлением Финляндии в состав военного блока. Этими действиями Североатлантический альянс «обнажил действительность» своей работы и намерений, которые вызывают тревогу на фоне происходящего. Таким образом Запад толкает конфликт России и Украины к откровенной эскалации, написал Карасин в своем Telegram-канале.
«Маскарад окончен», - резюмировал Карасин.
Ранее сообщалось, что 31 марта Турция официально одобрила вступление Финляндии в НАТО после того, как Хельсинки выполнили все поставленные Анкарой условия для этого. Таким образом Финляндия стала официальным членом военного блока.