«Вам нужно защитить свою семью»: Пригожин рассказал, как организовать тероборону

Тероборона должна быть состыкована радиосвязью с «армейцами», которые будут иметь артиллерию, танки, РСЗО, БПЛА и разведку. Структура, по словам бизнесмена, должна походить на ту, что была в Артемовске. Разница в том, что у обороны задача не идти вперед, а окопаться на своем участке и защищать его.