«Вам нужно защитить свою семью»: Пригожин рассказал, как организовать тероборону

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил прифронтовые территории и обсудил проблемы, которые сегодня стоят наиболее остро. Предприниматель объяснил собравшимся, как следует выстроить территориальную оборону.
Для начала необходимо возвести окопы и опорные пункты, дать людям автоматы. По возможности следует обеспечить их крупнокалиберными пулеметами и гранатометами 82 мм и 120 мм для борьбы с бронемашинами.
«Вам нужно защитить свою семью, защитить свой дом», — заявил Пригожин.
Тероборона должна быть состыкована радиосвязью с «армейцами», которые будут иметь артиллерию, танки, РСЗО, БПЛА и разведку. Структура, по словам бизнесмена, должна походить на ту, что была в Артемовске. Разница в том, что у обороны задача не идти вперед, а окопаться на своем участке и защищать его.
Говоря о работе предприятий и бизнеса Пригожин привел в пример условную автомастерскую, где работают четыре человека. Один из них должен дежурить в окопе. По оценке бизнесмена, в одном приграничном регионе порядка 12,5 тысячи человек могут участвовать в обороне.