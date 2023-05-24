Австралийский полицейский убил 95-летнюю пенсионерку из электрошокера

В Австралии, 95-летняя Клэр Новланд погибла после того, как против нее был применен электрошокер полицейского.
Как сообщает сайт CNN, смерть женщины наступила в больнице, в окружении семьи и близких. Офицеру, который предположительно применил электрошокер против Новленд, предъявлены обвинения в нанесение тяжких телесных повреждений и нападении.
Само использование шокера было вызвано тем, что Клэр подходила к полицейским вооружившись ножом. Отдельно отмечается, что передвигалась она исключительно с использованием палки для ходьбы.
Сейчас полиция Австралии ведет расследование произошедшего. Обвиняемый полицейский отстранен от службы и подвергается масштабной критике со стороны общественности.
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