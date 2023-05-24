Роспотребнадзор: В Башкирии школьники украли памятник клещу Валере

Предварительно, кражу памятника совершили двое школьников. Региональное МВД в настоящее время проводит проверку произошедшего. Металлическая конструкция стала одним из символов Уфы – она предупреждала граждан о необходимости быть бдительными и помнить об опасности переносимых клещами болезней. Ведомство обратилась к «озорникам» с просьбой вернуть фигурку на место.