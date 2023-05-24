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Роспотребнадзор: В Башкирии школьники украли памятник клещу Валере

Общество
Роспотребнадзор: В Башкирии школьники украли памятник клещу Валере

Роспотребнадзор сообщил о краже металлической статуэтки клеща Валеры в Уфе. Фигурка стояла на улице на протяжении более двух с половиной лет. Об этом написал Telegram-канал федеральной службы.

Предварительно, кражу памятника совершили двое школьников. Региональное МВД в настоящее время проводит проверку произошедшего. Металлическая конструкция стала одним из символов Уфы – она предупреждала граждан о необходимости быть бдительными и помнить об опасности переносимых клещами болезней. Ведомство обратилась к «озорникам» с просьбой вернуть фигурку на место.

Ранее сообщалось, что сотрудники-водолазы МЧС России обнаружили немецкий сухогруз на дне Балтийского моря. Судно было затоплено во время Великой Отечественной войны. Специалисты подняли с него на поверхность около 3000 боеприпасов.
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