Роспотребнадзор: В Башкирии школьники украли памятник клещу Валере

Роспотребнадзор сообщил о краже металлической статуэтки клеща Валеры в Уфе. Фигурка стояла на улице на протяжении более двух с половиной лет. Об этом написал Telegram-канал федеральной службы.
Предварительно, кражу памятника совершили двое школьников. Региональное МВД в настоящее время проводит проверку произошедшего. Металлическая конструкция стала одним из символов Уфы – она предупреждала граждан о необходимости быть бдительными и помнить об опасности переносимых клещами болезней. Ведомство обратилась к «озорникам» с просьбой вернуть фигурку на место.
Ранее сообщалось, что сотрудники-водолазы МЧС России обнаружили немецкий сухогруз на дне Балтийского моря. Судно было затоплено во время Великой Отечественной войны. Специалисты подняли с него на поверхность около 3000 боеприпасов.