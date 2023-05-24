Австрийская партия выступила против антироссийских санкций

Представители Австрийской партии свободы (АПС) обратились к властям выступили против антироссийских санкций.
Как сообщает сайт РЕН ТВ, партийные делегаты крайне недовольны нарастающей в стране инфляцией и обвиняют в этом антироссийскую политику, принятую руководством страны.
«Экономическая война против России в первую очередь затрагивает ваше собственное население», - заявила заместитель председателя АПС Дагмар Белакович-Дженевайн.
Канцлера Австрии Карла Нехаммера она обвинила в «слепоте» по отношению к своему народу, ведь он даже не подозревает, как живет его собственное государство.
Ранее правительство Австрии сообщило о решении начать проводить курсы по правам человека в родном доме Адольфа Гитлера.