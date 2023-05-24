Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал изменение церковного календаря на Украине «безумием и вакханалией»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал изменение церковного календаря, анонсированное на Украине. В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» он заявил, что решение раскольнической ПЦУ — это «безумие и вакханалия».
«Наверное, давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка», — добавил Песков, предположив, что следующим шагом может стать переход соседней страны на государственный язык США.
Напомним, что священнослужители раскольнической Православной церкви Украины заявили о переходе ПЦУ на новый церковный календарь с сентября. Решение, за которое проголосовал Архиерейский собор, подразумевает, в том числе, перенос празднования Рождества на 25 декабря вместо 7 января.