Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал изменение церковного календаря на Украине «безумием и вакханалией»

Напомним, что священнослужители раскольнической Православной церкви Украины заявили о переходе ПЦУ на новый церковный календарь с сентября. Решение, за которое проголосовал Архиерейский собор, подразумевает, в том числе, перенос празднования Рождества на 25 декабря вместо 7 января.