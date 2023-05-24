«Эффект Навального»: Пригожин раскрыл, чем расследователь был опасен для коррупционеров

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в беседе с журналистом и политологом Константином Долговым объяснил феномен так называемого «эффекта Навального» (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга). Политолог предложил порассуждать, зачем людям что-то делать, когда в телевизоре «все хорошо».