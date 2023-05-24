«Эффект Навального»: Пригожин раскрыл, чем расследователь был опасен для коррупционеров

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в беседе с журналистом и политологом Константином Долговым объяснил феномен так называемого «эффекта Навального» (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга). Политолог предложил порассуждать, зачем людям что-то делать, когда в телевизоре «все хорошо».
Предприниматель в пример привел Алексея Навального✱, от которого в свое время даже была определенная польза.
«Потому что, когда какой-то глава корпорации украл (лексика автора изменена) деньги, и Навальный начинал об этом верещать, то ему было опасно выводить эти деньги. А теперь, когда Навальный сидит, Навального нет, украл (лексика автора изменена) деньги и беги, вопросов никаких нет», — пояснил бизнесмен.
Также Пригожин отметил, что «ура-патриотизм», который по большей мере овладел современным российским телевидением, «заставляет людей валять дурака» и играет только на руку коррупционерам, поскольку народ закрывает глаза на взяточничество.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России