Вспомним лучшее: Топ-5 песен легендарной Тины Тернер

Покинувшая мир легендарная певица и актриса Тина Тернер известна благодаря своим шедевральным песням и невероятной харизме. Каждый, даже не зная репертуара исполнительницы, сможет узнать несколько мотивов ее песен просто услышав пару первых нот.
ФАН подготовил топ из пяти песен Тины Тернер.
Пятое место занимает лиричный трек Private Dancer, рассказывающий о нелегкой судьбе танцовщицы.
Четвертое место держит хит, ставший заглавной темой для культового боевика о Джеймсе Бонде «Золотой Глаз» Golden Eye. Авторами текста выступили не менее легендарные Боно и Эдж из U2.
На третьем месте оказалась любовная баллада In Your Wildest Dreams насыщенная глубокими переживаниями самой артистки и лиричным текстом.
Второе место забрал западный новогодний хит The Best, поднимающий настроение и дающий запал даже самому унылому слушателю.
И, наконец, первое место достается песне-каверу, с которой Тернер и начала покорять сердца слушателей. Proud Mary перепевалась кучи раз и получала свои версии исполнения от самых разных исполнителей.
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