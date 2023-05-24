Президент США Джо Байден не верит мировой отказ от доллара

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал о мнении Белого дома касательно происходящего в мире отказа от доллара.
Президент США Джо Байден не сомневается в том, что международная экономическая арена не сможет отказаться от доллара, так как он является основой финансовых отношений многих стран и торгового сообщения, заявил Кирби во время брифинга в Белом доме.
Однако он не стал комментировать, почему Белый дом не стал настаивать на необходимости доллара в вопросе сотрудничества Бразилии и Китая, которые приняли решение о переходе на свои валюты вместо доллара.
Ранее сообщалось, что заместитель министра торговли Китая Го Тинтин заявила о прекращении использования доллара в сотрудничестве на международной арене с Бразилией. Это решение было аргументировано удобством для обеих стран.