Sky News: Певица Тина Тернер скончалсь на 84-м году жизни

Американская и швейцарская певица Тина Тернер ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщило информационное издание Sky News.
Она скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от швейцарского Цюриха. В сообщении также сказано, что с кончиной Тернер, мир теряет образец для подражания и музыкальную легенду. Исполнительница со своей харизмой и мировыми хитами была одна из самых обожаемых рок-певиц.
Ранее сообщалось, что российский исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выступит на суперфинале Кубка России по футболу между ФК «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Рэпер исполнит хиты «Моя игра» и «Сансара».