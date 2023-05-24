Sky News: Певица Тина Тернер скончалсь на 84-м году жизни

Она скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от швейцарского Цюриха. В сообщении также сказано, что с кончиной Тернер, мир теряет образец для подражания и музыкальную легенду. Исполнительница со своей харизмой и мировыми хитами была одна из самых обожаемых рок-певиц.