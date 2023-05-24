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Sky News: Певица Тина Тернер скончалсь на 84-м году жизни

Общество
Sky News: Певица Тина Тернер скончалсь на 84-м году жизни

Американская и швейцарская певица Тина Тернер ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщило информационное издание Sky News.

Она скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от швейцарского Цюриха. В сообщении также сказано, что с кончиной Тернер, мир теряет образец для подражания и музыкальную легенду. Исполнительница со своей харизмой и мировыми хитами была одна из самых обожаемых рок-певиц.

Ранее сообщалось, что российский исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выступит на суперфинале Кубка России по футболу между ФК «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Рэпер исполнит хиты «Моя игра» и «Сансара».
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