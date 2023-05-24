Китай виртуально потопил американский авианосец всего за три залпа

Китайские военнослужащие запустили компьютерную симуляцию, в которой ими был уничтожен американский авианосец «Джеральд Форд».
Как сообщает сайт РЕН ТВ, китайские специалисты опубликовали отчет о проведенном испытании в журнале «Технологии испытаний и измерений». Согласно программе, атака на американский корабль проводилась после его захода в акваторию Южно-Китайского моря. Для полного уничтожения авианосца потребовалось 24 гиперзвуковых ракеты, а для обхода обороны авианосца потребовалось всего три залпа.
Результаты теста показали, что для уничтожения ударной группы флота ВМС США будет нужно сравнительно немного снарядов.
Ранее командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов заявил, что три корабля проекта «Каракурт» будут введены в состав боевых групп до конца 2023 года.