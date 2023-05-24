Китай виртуально потопил американский авианосец всего за три залпа

Как сообщает сайт РЕН ТВ, китайские специалисты опубликовали отчет о проведенном испытании в журнале «Технологии испытаний и измерений». Согласно программе, атака на американский корабль проводилась после его захода в акваторию Южно-Китайского моря. Для полного уничтожения авианосца потребовалось 24 гиперзвуковых ракеты, а для обхода обороны авианосца потребовалось всего три залпа.