Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, почему ранение главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного опасно для Киева.
Успешная работа вооруженных сил России позволила лишить Киев «грамотного и серьезного» командира, что позволит усложнить поставленные перед Украиной задачи на поле боя, заявил Гагин в интервью телеканалу «Россия 1». Он также отметил, что это было бы невозможно без «качественной» работы вооруженных космических сил РФ, которые наносят удары по центрам принятия решений Украины.
Ранее сообщалось, что Залужный получил тяжелые ранения в начале мая после атаки ВС РФ по командному пункту. Украинский главком был ранен осколками и получил травму головы. На данный момент он не в состоянии выполнять свои обязательства, так как находится под присмотром врачей после трепанации черепа.