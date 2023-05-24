Советник главы ДНР Ян Гагин назвал опасным для Киева ранение Залужного

Ранее сообщалось, что Залужный получил тяжелые ранения в начале мая после атаки ВС РФ по командному пункту. Украинский главком был ранен осколками и получил травму головы. На данный момент он не в состоянии выполнять свои обязательства, так как находится под присмотром врачей после трепанации черепа.