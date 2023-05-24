Водолазы МЧС РФ подняли 3000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна Балтийского моря

Водолазы МЧС РФ обнаружили на дне Балтийского моря немецкий сухогруз, затопленный во времена Великой Отечественной войны. На палубе, в трюмах баржи, а также рядом с ней лежали около 3000 боеприпасов, которые специалисты подняли на поверхность.
Немецкое судно находится на глубине порядка 20 метров в полутора километрах от городского пляжа Балтийска, говорится в Telegram-канале МЧС России. Каркас сухогруза сильно пострадал от воды и времени, он оказался разломан на несколько частей. Снаряды лежали под толщей воды в ящиках.
В операции по разминированию баржи с боеприпасами приняли участие около 30 специалистов Центра спасательных операций особого риска «Лидер» и поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области. В течение четырех суток водолазы совершили 48 погружений и провели под водой в общей сложности порядка 50 часов.
Работы по поднятию на поверхность боеприпасов из сухогруза продлятся до конца июня. По словам спасателей, это наиболее благоприятное время года для проведения водолазных спусков.