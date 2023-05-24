Водолазы МЧС РФ подняли 3000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна Балтийского моря

Водолазы МЧС РФ обнаружили на дне Балтийского моря немецкий сухогруз, затопленный во времена Великой Отечественной войны. На палубе, в трюмах баржи, а также рядом с ней лежали около 3000 боеприпасов, которые специалисты подняли на поверхность.