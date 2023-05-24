Глава Белгородской области Вячеслав Гладков: В регионе работает система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сработала над Валуйским городским округом. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.
Гладков рассказал, что в настоящее время на месте работают оперативные службы – специалисты устанавливают последствия на земле. Губернатор также отметил, что в результате произошедшего, по предварительной версии, пострадавшие отсутствуют.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле пограничного перехода недалеко от села Козинка в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. В результате инцидента пострадала 85-летняя пенсионерка – она была госпитализирована с контузией.