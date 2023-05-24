В Дагестане произошло резонансное ДТП с участием грузовика и автобуса

В Дагестане, на дороге из Буйнакска в Кизилюрт произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Газель» и грузового «КАМАЗа».
Как сообщает Telegram-канал управления МВД по республике Дагестан, столкновение произошло в Буйнакском районе в 17:40 по местному времени. 66-летний водитель пассажирского транспорта не пропустил машину с главной дороги и врезался в «КАМАЗ». Пострадали в итоге происшествия только два пассажира «Газели», их госпитализировали. Остальные отделались испугом и легкими травмами.
Отдельно уточняется, что вся информация ведомства предварительная и ведется уточнение обстоятельств произошедшего.
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