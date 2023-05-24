В Дагестане произошло резонансное ДТП с участием грузовика и автобуса

Как сообщает Telegram-канал управления МВД по республике Дагестан, столкновение произошло в Буйнакском районе в 17:40 по местному времени. 66-летний водитель пассажирского транспорта не пропустил машину с главной дороги и врезался в «КАМАЗ». Пострадали в итоге происшествия только два пассажира «Газели», их госпитализировали. Остальные отделались испугом и легкими травмами.