Американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk заметили в нейтральном воздушном пространстве Черного моря

Разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk производства США заметили в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. О дроне в непосредственной близости от Крымского полуострова пишет Telegram-канал Shot.
Иностранный беспилотный летательный аппарат обнаружили пользователи популярного ресурса Flightradar. Согласно его данным, RQ-4 Global Hawk вылетел с одной из воздушных баз в Италии. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что трехметровый беспилотник ВСУ Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма. Обнаруженный местным жителем БПЛА может нести на себе до 25 килограммов взрывчатки, а также развивать скорость до 150 км/ч.