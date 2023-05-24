Американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk заметили в нейтральном воздушном пространстве Черного моря

Ранее сообщалось, что трехметровый беспилотник ВСУ Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма. Обнаруженный местным жителем БПЛА может нести на себе до 25 килограммов взрывчатки, а также развивать скорость до 150 км/ч.