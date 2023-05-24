«На первом месте для него всегда были семья и Родина»: друзья и близкие попрощались с Петром Кучеренко

Супруга Петра Кучеренко Диана Гурцкая, 16-летний сын Константин и его мать не отходили от гроба на протяжении всей церемонии. Певицу выводили из церкви, закрывая от всех большими черными зонтами. После отпевания кортеж отправился на Троекуровское кладбище. На прощальной церемонии присутствовали друзья, родные и многочисленные коллеги политика из Государственной думы. Юрист Владислав Гриб — друг Кучеренко, рассказал, что Петр в последнее время очень много работал.