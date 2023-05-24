«На первом месте для него всегда были семья и Родина»: друзья и близкие попрощались с Петром Кучеренко

Сегодня, 24 мая, на Троекуровском кладбище состоялись похороны заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко. На отпевании в московском Богоявленском соборе в Елохове собралось несколько сотен человек, а на церемонии похорон их было уже около тысячи.
Супруга Петра Кучеренко Диана Гурцкая, 16-летний сын Константин и его мать не отходили от гроба на протяжении всей церемонии. Певицу выводили из церкви, закрывая от всех большими черными зонтами. После отпевания кортеж отправился на Троекуровское кладбище. На прощальной церемонии присутствовали друзья, родные и многочисленные коллеги политика из Государственной думы. Юрист Владислав Гриб — друг Кучеренко, рассказал, что Петр в последнее время очень много работал.
«Работал семь дней в неделю. Я хочу сказать, что нагрузка на него была довольно большая, как и у всех наших руководителей — рабочий день у них ненормированный», — поделился Владислав Гриб.
На Троекуровском кладбище Петра Кучеренко похоронили со всеми почестями: играл траурный оркестр, а гроб сопровождал почетный конвой. На прощальной церемонии первым взял слово министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, кроме превосходных рабочих качеств, Петр всем сердцем любил свою семью и Родину.
«Он безумно, безмерно любил Диану, свою семью. Среди приоритетов на первом месте у него всегда была семья и Родина. Сегодня здесь прозвучали слова, что Петр был настоящим патриотом. В этом не может быть никаких сомнений, в том числе и по долгу своей службы. Он многое сделал для того, чтобы молодежь совершенно по-другому воспринимала и относилась к своей Родине», — подчеркнул Валерий Фальков.
Ректор РУДН Владимир Филиппов отметил, что даже при колоссальной загруженности Петр Кучеренко не бросил преподавательскую деятельность в своем родном вузе.
«Он был истинно университетским человеком. Даже на сайте РУДН опубликована та мысль, которую говорил Петр Александрович. Он говорил: «Университет — это то место, где я черпаю силы, приезжая сюда», — произнес Филиппов, взяв прощальное слово.
Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет, возвращаясь самолетом из рабочей командировки на Кубе. На борту воздушного судна у него случился приступ эпилепсии. Борт экстренно приземлился в Минеральных водах. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Остановка сердца, как утверждается, произошла еще во время полета.