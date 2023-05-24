ВСУ обстреляли погранпереход в Брянской области: пенсионерка контужена

Во время обстрела Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 85-летняя пенсионерка.
Сегодня, 24 мая, ВСУ обстреляли пограничный переход недалеко от села Козинка в Белгородской области. Из-за обстрела пострадала 85-летняя пенсионерка, которая находилась в своем доме в момент инцидента.
Из-за взрывной волны ее контузило, однако к серьезным нарушениям здоровья это не привело. На данный момент она доставлена в больницу и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 21 мая ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 49 раз в течение дня. Всего пострадало шесть населенных пунктов: Ясиноватая, Еленовка, Донецк, Горловка, Макеевка, Александровка.