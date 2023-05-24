ВСУ обстреляли погранпереход в Брянской области: пенсионерка контужена

Из-за взрывной волны ее контузило, однако к серьезным нарушениям здоровья это не привело. На данный момент она доставлена в больницу и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.