Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, кто освобождал Крым в 2014 году

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью политологу Константину Долгову рассказал, кто на самом деле освобождал Крым, и какое к этому отношение имеет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Бизнесмену задали вопрос о критике пассивных действий МО относительно Донбасса и на других участках фронта на Украине, хотя успехи якобы были, например, еще в Крыму в 2014 году.
Пригожин задался вопросом, кто вообще освободил Крым. По словам предпринимателя, это заслуга нынешнего главы региона Сергея Аксенова, народных дружин и ФСБ.
«И ССО, которые появились теми самыми зелеными человечками, которые в определенных местах засветились и в определенных местах сделали некую работу. Силами специальных операций командовал Дюмин Алексей Геннадьевич», — пояснил Пригожин.
Бизнесмен не смог сказать, чем же в этот момент занимался Шойгу. Пригожин контактировал с определенными людьми, которые работали в Крыму. В то время он еще не занимался боевыми задачами, но работал с политологами. Уже после появились «мужики с берданками».
«Ну и, естественно, решение президента Путина, который сделал в тот момент серьезный шаг и принял решение, что все это должно случиться. Где был Сергей Кужугетович? Я знаю о том, что он был потом, когда вручали орден Андрея Первозванного с мечами, единственный в стране — ему, вот там он был», — подытожил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» озвучил свое политическое кредо. Предприниматель подчеркнул, что с любовью относится к родине и внимательно слушает президента Путина.