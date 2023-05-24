В Ростове-На-Дону задержан подозреваемый в педофилии

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, мужчину поймали после того, как он начал приставать к ребенку на улице. Увидевший это прохожий вовремя толкнул подозреваемого в сторону и проводил девочку домой, где мать пострадавшей и сообщила о происшествии в полицию.