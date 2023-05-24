В Ростове-На-Дону задержан подозреваемый в педофилии

Полиция Ростова-На-Дону задержала 51-летнего подозреваемого в педофилии по отношению к несовершеннолетней девочке.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, мужчину поймали после того, как он начал приставать к ребенку на улице. Увидевший это прохожий вовремя толкнул подозреваемого в сторону и проводил девочку домой, где мать пострадавшей и сообщила о происшествии в полицию.
«Сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях», - рассказали в пресс-службе областного отделения полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Меру пресечения для мужчины изберут в ближайшее время.
Ранее стало известно, что насильник из Екатеринбурга сбежал из-под домашнего ареста.