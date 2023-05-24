Тайваньские СМИ предупредили о возможном отклонении тайфуна «Мавар» в сторону Японских островов

Тайфун «Мавар», обрушившийся в среду, 24 мая, на тихоокеанский остров Гуам, может изменить свою траекторию. В этом случае вихрь начнет двигаться в сторону Японии, предупредило Центральное информационное агентство Тайваня.
По данным СМИ, на 14:00 по местному времени (9:00 по московскому времени), «Мавар» находился на расстоянии 2750 км к юго-востоку от Тайваня и двигался со скоростью 15 км/ч на северо-запад. В этом момент скорость ветра внутри тропического шторма составляет 48 м/с, а у отдельных порывов — до 58 м/с.
Согласно поступившим ранее прогнозам, тайфун должен был подойти к побережью Тайваня через несколько дней. Теперь ситуация изменилась — достигнув разделяющего Филиппины и Тайвань пролива Лусон, «Мавар» может изменить направление и начать двигаться на север, то есть в сторону Японии. При этом, по мнению метеорологов, точное время смены траектории вихря не определено.