Тайваньские СМИ предупредили о возможном отклонении тайфуна «Мавар» в сторону Японских островов

По данным СМИ, на 14:00 по местному времени (9:00 по московскому времени), «Мавар» находился на расстоянии 2750 км к юго-востоку от Тайваня и двигался со скоростью 15 км/ч на северо-запад. В этом момент скорость ветра внутри тропического шторма составляет 48 м/с, а у отдельных порывов — до 58 м/с.