В Иране осквернили могилу Махсы Амини, чья смерть спровоцировала масштабные протесты

Могила 22-летней Махсы Амини, чья смерть вызвала массовые протесты в Иране, подверглась акту вандализма. Об этом заявили активисты, а также ее адвокат.
В сентябре 2022 года девушку задержала полиция нравов в Тегеране за нарушения правил ношения хиджаба в Исламской республике. В тот день курдянка приезжала в столицу для встречи с семьей. Представители закона заявили, что сопроводят Махсу в участок, там с ней проведут «разъяснительные работы» и отпустят. Однако это был последний раз, когда семья видела девушку живой. Спустя несколько часов родственников Амини попросили приехать в одну из столичных больниц. Махса была в коме, а врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Акт насилия правоохранители отрицают, настаивая на том, что у нее случился сердечный приступ, и она упала в обморок. Девушка умерла в больнице 16 сентября 2022 года, а ее тело захоронили в провинции Курдистан, откуда она была родом.
После смерти Махсы по всей стране прокатилась волна протестов. Сначала люди собирались у клиники, куда доставили девушку правоохранители, затем возле офиса губернатора в Секкезе и в провинции откуда была родом погибшая. Позже митинги и шествия прошли более чем в 100 городах. При этом в курдских регионах Ирана была обширная забастовка: рынки, торговые центры, магазины закрылись, люди массово отказываются выходить на работу. Постепенно лозунги стали перерастать в антиправительственные.
Организация по правам человека в Курдистане заявила, что утром 21 мая активисты обнаружили, что стекло, защищающее фотографию девушки на надгробье, разбито. Адвокат семьи Салех Никбахт сообщил, что знает причастных к вандализму, но их имена он не уточнил:
«К сожалению, в воскресенье утром на могилу Махсы Амини напали люди, которые уже известны нам и которые делали то же самое в прошлом».
Брат девушки Ашкан Амини прокомментировал инцидент, заявив, что будет застеклять надгробие сестры снова и снова, сколько бы злоумышленники его ни портили.