В Иране осквернили могилу Махсы Амини, чья смерть спровоцировала масштабные протесты

В сентябре 2022 года девушку задержала полиция нравов в Тегеране за нарушения правил ношения хиджаба в Исламской республике. В тот день курдянка приезжала в столицу для встречи с семьей. Представители закона заявили, что сопроводят Махсу в участок, там с ней проведут «разъяснительные работы» и отпустят. Однако это был последний раз, когда семья видела девушку живой. Спустя несколько часов родственников Амини попросили приехать в одну из столичных больниц. Махса была в коме, а врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Акт насилия правоохранители отрицают, настаивая на том, что у нее случился сердечный приступ, и она упала в обморок. Девушка умерла в больнице 16 сентября 2022 года, а ее тело захоронили в провинции Курдистан, откуда она была родом.