Власти Молдавии планируют переименовать День Победы и перенести его на 8 мая

Подобное решение осудил лидер оппозиционного движения «Шор» Илан Шор. По его словам, партия будет защищать «чистую память тех, кто принес мир в наши дома». Он подчеркнул, что этот праздник отмечался в Молдавии на протяжении нескольких поколений.