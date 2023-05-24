Молдавская Партия действия и солидарности зарегистрировала законопроект об изменении наименования Дня Победы и переносе этого праздника на 8 мая. Официальный текст документа был обнародован после заседаний депутатов законодательного органа.
Согласно распространенному сообщению, власти Молдавии намерены переименовать этот день на День памяти павших во Второй Мировой войне. Подобные изменения партия объясняет «необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных с войной».
Подобное решение осудил лидер оппозиционного движения «Шор» Илан Шор. По его словам, партия будет защищать «чистую память тех, кто принес мир в наши дома». Он подчеркнул, что этот праздник отмечался в Молдавии на протяжении нескольких поколений.
Следует отметить, что 9 мая 2023 года множество граждан этой страны получили штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы. Координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин подробно рассказал ФАН о происходящем в этом день событиях.