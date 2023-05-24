Неизвестные на мотоциклах застрелили риелтора на пороге офиса в элитном округе Парижа

Сотрудники полиции уже обнаружили транспортные средства злоумышленников — мотоциклы были брошены в нескольких километрах к югу от Парижа. Правоохранители начали расследование инцидента. Напомним, что в том же округе, где произошла стрельба, располагаются Елисейский дворец и Триумфальная арка.