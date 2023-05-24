Неизвестные на мотоциклах застрелили риелтора на пороге офиса в элитном округе Парижа

Неизвестные мотоциклисты устроили стрельбу в элитном VIII округе Парижа. В результате ЧП смертельные ранения получил 30-летний работник агентства недвижимости, сообщает газета 20 Minutes.
По данным издания, молодого мужчину ранили прямо на пороге офиса. Несмотря на причиненные увечья, француз попытался укрыться в ближайшем магазине и даже смог дождаться прибытия медиков. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, в результате чего риелтор скончался.
Сотрудники полиции уже обнаружили транспортные средства злоумышленников — мотоциклы были брошены в нескольких километрах к югу от Парижа. Правоохранители начали расследование инцидента. Напомним, что в том же округе, где произошла стрельба, располагаются Елисейский дворец и Триумфальная арка.