Правительство РФ рассматривает законопроект о новом налогообложении работающих за рубежом россиян

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на правительственном часе в Совете Федерации заявил о том, что Кабмин РФ рассматривает законопроект, подразумевающий новую систему налогообложения россиян, работающих за границей.
На данный момент система работает таким образом, что налоговые резиденты страны, работающие за границей, самостоятельно оплачивают налоги. Правительство рассматривает законопроект, который создаст агентскую функцию для российских компаний, чтобы удерживать эти отчисления.
Стоит напомнить, что гражданин РФ остается налоговым резидентом, если он находился в стране минимум 183 календарных дня за последний год. Если же он не является российским налогоплательщиком, то все полученные им доходы принадлежат официально другой юрисдикции.
Кроме того, Егоров отметил, что с точки зрения управления предусмотрен обмен данными и анализ финансовых транзакций, который позволит различить, какие активы на счетах принадлежат гражданам РФ и юридическим лицам.
Ранее сообщалось, что удержание в 1% со счетов в кафе и барах может оказать существенную поддержку российской армии и семьям мобилизованных. Об этом ФАН рассказал журналист и политолог Евгений Милованов.