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Средний чек за ремонт автомобиля в России в текущем году увеличился на 21%

Общество
Средний чек за ремонт автомобиля в России в текущем году увеличился на 21%

Ремонтные работы автомобилей в России подорожали на 21% в связи с ростом цен на запчасти. Соответствующей информацией поделилась глава международной сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

В ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Газета.Ru» она отметила, что стоимость за ремонт повысилась вне зависимости от возраста машины. Средняя цена услуг автосервисов в государстве также возросла, указала специалист.

«Изменились и арендные ставки после пересчета процента инфляции», — подчеркнула Овчинникова.

Эксперты Fit Service также рассказали, что у граждан России в текущем году стали чаще ломаться двигатели автомобилей из-за поддельных масел.
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