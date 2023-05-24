Кардиолог Анна Кореневич посоветовала повышать стрессоустойчивость для профилактики болезней сердца

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала три способа снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалист отметила, чтобы избежать смерти от сердечного приступа, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью. Также врач советует устранить негативные установки и страхи, касательно заболеваний.
Третьим шагом кардиолог считает повышение стрессоустойчивости. Кореневич уверена, что причиной многих болезней, не только сердечных, является стресс. Помимо этого, важной частью профилактики является ведение здорового образа жизни.
Ранее кардиолог Юрий Пикша рассказал, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо избегать масла, сала и жирного мяса. Эти продукты повышают уровень холестерина в крови, что изнашивает сосуды, пишет «INFOX».