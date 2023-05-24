Кардиолог Анна Кореневич посоветовала повышать стрессоустойчивость для профилактики болезней сердца

Ранее кардиолог Юрий Пикша рассказал, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо избегать масла, сала и жирного мяса. Эти продукты повышают уровень холестерина в крови, что изнашивает сосуды, пишет «INFOX».