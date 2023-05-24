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Легковой автомобиль врезался в жилой дом на западе Москвы

Происшествия
Легковой автомобиль врезался в жилой дом на западе Москвы

Легковушка врезалась в жилой дом, расположенный на западе столицы РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Авария произошла на улице Ивана Франко. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб столицы. Специалисты уточняют детали ДТП. Инцидент не осложнил движение транспортных средств в районе. Информацию о пострадавших пока не представили.

Ранее сообщалось, что в России стало больше аварий. По словам автоэксперта Михаила Калинина, на росте отразилось состояние транспортных средств и качество дорог, сообщает Infox.ru.
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