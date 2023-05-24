Глава СВР России Сергей Нарышкин прокомментировал информацию о ранении главкома ВСУ Залужного

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал информацию о том, что главком ВСУ Валерий Залужный получил серьезные ранения.
Слова российского государственного деятеля приводит Telegram-канал агентства РИА Новости. Нарышкин заявил, что СВР получает информацию об украинском военачальнике. Однако глава службы подчеркивает, что нет никаких гарантий того, что эти сведения являются достоверными на 100%.
Ранее в СМИ попала информация о том, что Залужный получил ранения при ракетном ударе ВС РФ под Херсоном в начале мая. Офицер получил ранения, которые не позволяют ему продолжать службу.