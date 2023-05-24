«Здесь лежит Суворов»: как в Петербурге хоронили великого русского полководца

Народная любовь к полководцу была безмерной. Пять суток огромные людские потоки шли паломничеством к дому на Крюковом канале, где он ушел в мир иной. Провожали его и по всему пути траурной процессии по Садовой улице и Невскому проспекту к Александро-Невской лавре.