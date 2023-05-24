«Здесь лежит Суворов»: как в Петербурге хоронили великого русского полководца

Великого русского полководца Александра Васильевича Суворова похоронили в столице Российской империи 24 мая 1800 года.
К тому времени народный любимец находился в опале. Император Павел I Александра Васильевича невзлюбил.
В официальных «Петербургских ведомостях» о смерти Суворова не было ни строчки. Погребать генералиссимуса было приказано с фельдмаршальскими почестями.
Народная любовь к полководцу была безмерной. Пять суток огромные людские потоки шли паломничеством к дому на Крюковом канале, где он ушел в мир иной. Провожали его и по всему пути траурной процессии по Садовой улице и Невскому проспекту к Александро-Невской лавре.
Это была невиданная прежде массовая народная демонстрация в истории Петербурга.
Все это растрогало, казалось, непреклонного Павла. Он выехал верхом на Невский проспект. Остановился. Кортеж двигался по Большой Садовой. По приближении гроба государь снял шапку, перекрестился и… вдруг заплакал.
Загрохотали залпы тожественного салюта, и прах Суворова был помещен в могилу в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. На захоронение была возложена белая мраморная плита, с высеченной краткой надписью: «Здесь лежит Суворов».